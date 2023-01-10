Defence24: бои за Соледар и Артёмовск напоминают битву за Верден в Первую мировую войну

Боевые действия за Артёмовск и Соледар напоминают картины из битвы за Верден во времена Первой мировой войны. Об этом заявил польский аналитик Михаил Брушевский.

По мнению Брушевского, намерения ВС РФ взять Артёмовск под контроль преследуют не военную, а пропагандистскую цель.

"Солдаты застряли в стрелковых траншеях, а конфликт превратился в траншейный маразм Первой мировой. Кошмар, который нельзя забыть, его нельзя игнорировать, и в то же время нужно жить с ним", — заявил аналитик в материале для Defence24.

Брушевский убеждён, что ВСУ ждут замерзания грунта для ведения манёвренного боя. Однако на данный момент ситуация для украинской армии остаётся тяжёлой, признал он.

Историки называют сражение за французский город "Верденской мясорубкой", так как это была самая кровопролитная военная кампания 1916 года.