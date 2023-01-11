Арестович: взятие Соледара не принесёт никакой пользы России

Возможное взятие Соледара не принесёт пользы России. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на YouTube-канале.

"Возможное взятие 10-ти тысячного разрушенного города не принесёт противнику никаких результатов, кроме заголовков в СМИ и колоссальных потерь", — высказал мнение советник.

По его словам, российские военные нащупали слабые места в обороне вооружённых сил Украины (ВСУ) и пошли на массированный штурм Соледара.

Арестович назвал это PR-акцией, которой Россия якобы хочет показать, что способна брать города, и поднять моральных дух российских силовиков.

Также представитель киевского режима считает, что этого не хватит для того, чтобы захватить всю Донецкую область.