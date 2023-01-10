РВ: ВСУ покидают Соледар по последнему оставшемуся выходу

Военные вооружённых сил Украины (ВСУ) бегут из Соледара по единственному оставшемуся выходу, бои ведутся в западной части города. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что российские войска держат под огневым контролем путь снабжения противника уже сутки.

Также сообщается, что единственный путь для бегства ВСУ из Соледара остался в районе 7-го рудника.

Ранее о том, что Соледар и Артёмовск близки к освобождению заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.