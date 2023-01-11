Пушилин: переломный момент наступил в освобождении всей территории ДНР

Врио руководителя ДНР Денис Пушилин объявил о наступлении переломного момента в освобождении всей территории республики.

По его словам, Вооружённым силам РФ в ходе боёв удалось существенно улучшить возможности для того, чтобы взять под контроль населённые пункты Северск и Артёмовск.

"Это на самом деле переломный момент. Сейчас идёт подготовка к освобождению Донецкой Народной Республики", — подчеркнул Пушилин.

Кроме того, он добавил, что российские бойцы, освободив Северск, Артёмовск и Соледар, смогут "разрушить" линию соприкосновения в ДНР.

Армия РФ также установила почти полный контроль над Марьинкой, однако боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё ещё остаются на окраинах, уточнил врио главы республики.

10 января ВС РФ полностью окружили оставшихся в Соледаре украинских националистов и приступили к зачистке города.