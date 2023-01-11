Взятие Соледара практически отрезало ВСУ в Артёмовске от снабжения

Вечером 10 января стало известно, что российские подразделения полностью окружили оставшихся боевиков в Соледаре и приступили к зачистке города.

Под контролем ВС РФ в настоящее время находятся все районы населённого пункта и административные здания.

По заверениям экспертов, Соледар был настоящей крепостью украинских боевиков. Многочисленные огромные шахты под городом служили националистам укреплениями, складами, штабами и госпиталями.

Но самое важное, отмечают специалисты, что теперь российская армия контролирует обе дороги, по которым снабжались ВСУ в Артёмовске, а значит освобождение следующего населённого пункта в ДНР не за горами.

Тем временем российские военные блогеры и Telegram-каналы объявили конкурс среди подразделений ВС РФ на первую подбитую БМП Bradley или танк Leopard.