Кива: Зеленский опасается военного переворота и своего физического устранения

Украинский президент Владимир Зеленский всерьез опасается военного государственного переворота и своего физического устранения.

Об этом сообщает Telegram-канал бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

Экс-нардеп отметил, что глава Незалежной уже понимает, что время для переворота уже пришло.

"СБУ сообщает, что проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района столицы, в частности, в пределах правительственного квартала и на близлежащих территориях. Идёт зачистка и отработка возможного штурма офиса президента на улице Банковой", — в частности, пишет Кива.

От любви народа до ненависти один шаг, подчеркнул бывший нардеп Рады.