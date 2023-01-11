Украинский президент Владимир Зеленский всерьез опасается военного государственного переворота и своего физического устранения.
Об этом сообщает Telegram-канал бывшего народного депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.
Экс-нардеп отметил, что глава Незалежной уже понимает, что время для переворота уже пришло.
"СБУ сообщает, что проводит контрразведывательные мероприятия на территории Печерского района столицы, в частности, в пределах правительственного квартала и на близлежащих территориях. Идёт зачистка и отработка возможного штурма офиса президента на улице Банковой", — в частности, пишет Кива.
От любви народа до ненависти один шаг, подчеркнул бывший нардеп Рады.
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