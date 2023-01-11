Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Накануне стало известно об успехе русской армии — переходе под контроль Вооружённых сил России важнейшего узла обороны украинской группировки в Донбассе — Соледара. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что после взятия под контроль данного города усилия по освобождению будут направлены на Артёмовск (Бахмут) и Северск.
Сегодня Штаб территориальной обороны проинформировал о новых достижениях русской армии в зоне СВО. ВС РФ освободили посёлок Подгородное в Донецкой Народной Республике в пригороде Артёмовска.
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Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.