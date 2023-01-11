ВС РФ освободили от ВСУ посёлок Подгородное в пригороде Артёмовска в ДНР

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Накануне стало известно об успехе русской армии — переходе под контроль Вооружённых сил России важнейшего узла обороны украинской группировки в Донбассе — Соледара. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что после взятия под контроль данного города усилия по освобождению будут направлены на Артёмовск (Бахмут) и Северск.

Сегодня Штаб территориальной обороны проинформировал о новых достижениях русской армии в зоне СВО. ВС РФ освободили посёлок Подгородное в Донецкой Народной Республике в пригороде Артёмовска.