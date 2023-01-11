Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пушилин: Марьинка в ДНР практически под контролем российской армии
Сивков заявил, что Соледар станет важным плацдармом для освобождения Артёмовска от ВСУ
Коц: в Соледаре ВСУ потерпели самое крупное поражение со времён Мариуполя
На новогодних праздниках пользователи ОК отправили друг другу почти 1 млрд подарков
Крамер о планах Польши поглотить Западную Украину: "Поляки утонут в крови"
ВС РФ нашли карты ВСУ с планами вторжения в центральную Россию
Independent: Украина не сможет захватить территории без танков Запада
Жители Харькова 20 минут наблюдали "салют" в честь успехов российских войск
Аналитики и власти: соцрейтинги граждан внедрят Китай, Британия и Россия

ВС РФ освободили от ВСУ посёлок Подгородное в пригороде Артёмовска в ДНР

Силовые структуры

Союзные войска продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Накануне стало известно об успехе русской армии — переходе под контроль Вооружённых сил России важнейшего узла обороны украинской группировки в Донбассе — Соледара. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что после взятия под контроль данного города усилия по освобождению будут направлены на Артёмовск (Бахмут) и Северск.

Сегодня Штаб территориальной обороны проинформировал о новых достижениях русской армии в зоне СВО. ВС РФ освободили посёлок Подгородное в Донецкой Народной Республике в пригороде Артёмовска.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ

Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.

Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ
РВ: пленные ВСУ заявили об обстановке в войсках Украины и колоссальных потерях
РВ: пленные ВСУ заявили об обстановке в войсках Украины и колоссальных потерях
Военком Вдовин объяснил отсутствие списков пострадавших после удара ВСУ в Макеевке
South Front: русские объявили конкурс на первую подбитую БМП Bradley или танк Leopard
Знак зодиака 11 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Требуются специалисты по починке военных трофеев Вячеслав Шпаковский Священная Всенародная Операция: в единстве — ключ к победе Людмила Черткова
РИА Новости: военные ВС РФ заявили о дуэли с танками ВСУ
Автор NDP Галас назвал требование Польши репараций у Германии началом конца
ВС РФ в Донбассе выходят из позиционного тупика и начнут быстрое наступление
ВС РФ в Донбассе выходят из позиционного тупика и начнут быстрое наступление
Последние материалы
Коротченко: переход Соледара под контроль ВС РФ поможет освободить Артёмовск
Сладков: танк ВСУ ночью въехал на позиции российских военных с включёнными фарами
РВ: снайперская пара спецназа ДНР уничтожила врага
Маслов: за утечку переговоров Си Цзиньпина и Путина чиновники Китая могли поплатиться жизнью
Юрист Сапожникова: после падения на льду важно собрать документы, подтверждающие травму
Главком ВСУ Залужный ночью просил Зеленского начать отвод частей из Артёмовска
Монтян рассказала о драке польского политика с телеведущим из-за русского огурца
BI: подполковник Дэвис заявил, что ЗРК Patriot не изменит ситуацию на Украине
В Оренбуржье завершили расследование дела в отношении главы ОПГ Корчагина
Проукраинские блогеры из Дагестана пожаловались, что Киев не заплатил им за предательство РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников