Пушилин: после Соледара ВС РФ освободят Артёмовск и Северск ДНР

В Соледаре продолжаются ожесточённые бои. Вооружённые силы России разделили украинскую группировку минимум на четыре части и уничтожают каждую из них. На данный момент идёт зачистка города от ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о дальнейших действиях армии России.

Он сообщил, что после взятия под контроль ВС РФ Соледара усилия по освобождению будут направлены на Артёмовск (Бахмут) и Северск.

"После Соледара идёт освобождение Артёмовска, а также Северска, где тоже очень серьёзные укрепления. Дальше усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".