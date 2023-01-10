В Соледаре продолжаются ожесточённые бои. Вооружённые силы России разделили украинскую группировку минимум на четыре части и уничтожают каждую из них. На данный момент идёт зачистка города от ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о дальнейших действиях армии России.
Он сообщил, что после взятия под контроль ВС РФ Соледара усилия по освобождению будут направлены на Артёмовск (Бахмут) и Северск.
"После Соледара идёт освобождение Артёмовска, а также Северска, где тоже очень серьёзные укрепления. Дальше усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".
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