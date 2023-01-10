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Силовые структуры

В Соледаре продолжаются ожесточённые бои. Вооружённые силы России разделили украинскую группировку минимум на четыре части и уничтожают каждую из них. На данный момент идёт зачистка города от ВСУ. Врио главы ДНР Денис Пушилин проинформировал о дальнейших действиях армии России.

Он сообщил, что после взятия под контроль ВС РФ Соледара усилия по освобождению будут направлены на Артёмовск (Бахмут) и Северск.

"После Соледара идёт освобождение Артёмовска, а также Северска, где тоже очень серьёзные укрепления. Дальше усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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