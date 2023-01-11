Накануне сообщалось о взятии под контроль Соледара Вооружёнными силами Российской Федерации. Доктор военных наук Константин Сивков сообщил о значимости данного успеха русских войск.

"Соледар — это очень важный опорный пункт в системе обороны второй полосы укрепрайонов украинской армии в Донбассе. Это второй важный плацдарм для освобождения Артёмовска. Освобождение Соледара — это серьёзный оперативный успех Вооружённых сил России. Для украинской армии это, конечно же, тяжёлое морально-психологическое поражение", — заявил эксперт в беседе с РИА Новости.