Накануне сообщалось о взятии под контроль Соледара Вооружёнными силами Российской Федерации. Доктор военных наук Константин Сивков сообщил о значимости данного успеха русских войск.
"Соледар — это очень важный опорный пункт в системе обороны второй полосы укрепрайонов украинской армии в Донбассе. Это второй важный плацдарм для освобождения Артёмовска. Освобождение Соледара — это серьёзный оперативный успех Вооружённых сил России. Для украинской армии это, конечно же, тяжёлое морально-психологическое поражение", — заявил эксперт в беседе с РИА Новости.
На данный момент идёт зачистка городских кварталов от ВСУ.
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