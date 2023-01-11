Коц: в Соледаре ВСУ потерпели самое крупное поражение со времён Мариуполя

В Соледаре вооружённым силам Украины (ВСУ) было нанесено, вероятно, крупнейшее поражение со времён Мариуполя. Такое мнение высказал военный журналист Александр Коц в своём Telegram-канале.

Репортёр оценил важность взятия этого населённого пункта для российской армии.

Он отметил, что на Украине сейчас пытаются приуменьшить масштаб успеха в Соледаре, сравнивая его с потерями территорий в Харьковской и Херсонской областях. Но эти люди, мягко говоря, лукавят, считает военкор.

Украины не взяла с боем ни один крупный город, а просто пользовалась плодами ошибок России, добавил журналист.

Он напомнил, что Изюм и Купянск российские военные оставили сами, а в Соледаре полгода перемалывались боеспособные части ВСУ, которые Киев бросал на удержание города.

"Да, Соледар — это маленький городок на подступах к мощнейшему узлу украинской обороны — Артёмовску. Но здесь ВСУ было нанесено, пожалуй, крупнейшее поражение (в живой силе) со времен Мариуполя. И в этом основной успех соледарского противостояния", — заключил Коц.