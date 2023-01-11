Пушилин: Марьинка в ДНР практически под контролем российской армии

Марьинка в Донецкой Народной Республике практически под контролем Вооружённых сил России.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Однако националисты киевского режима закрепились на окраинах населённого пункта, отметил ополченец.

Ранее сообщалось, что в Соледаре могло остаться до четырёхсот солдат и офицеров боевиков ВСУ, не успевших отойти. Сам город уже практически под контролем подразделений РФ.