Освобождение Соледара российской армией предоставляет возможность дальнейшего взятия под контроль транспортных магистралей, что значительно затруднит обеспечение ВСУ необходимым снаряжением и продовольствием. Кроме того, теперь ВС РФ смогут достичь определённых успехов в районе Артёмовска. Об этом заявил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин в беседе с Pravda.Ru.
Однако, он подчеркнул, что украинские войска планово отступали из Соледара, оставив в городе группы сдерживания для "сковывания" наступления. В результате отступательных манёвров ВСУ заняли выгодные позиции на высотах. Теперь российские войска должны выбить противника с рубежей, отметил Жилин.
"Это очень тяжёлая задача, потому что атакующий снизу вверх несёт всегда колоссальные потери. Почему в военном искусстве так важно заходить на высоты? Ты всё видишь и противник в зоне поражения твоего оружия", — объяснил полковник запаса.
Таким образом, взятие Соледара является тактическим успехом на поле боя, но это нельзя назвать переломом в ходе спецоперации, указал эксперт.
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