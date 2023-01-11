Прилепин о разнице между взятием и "выгрызанием" города: они берут то Херсон, то Изюм

Писатель Захар Прилепин считает, что ВСУ брали только те города, которые были оставлены ВС РФ. Армия РФ же, по его мнению, всегда "выгрызала" победы.

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" подметил закономерность, которая характерна для русской армии с 2014 года.

"Украина тогда "брала" Мариуполь, Славянск, Краматорск — которые были оставлены. Пока они не были оставлены — ничего они взять не могли", — написал литератор в своём микроблоге.

Он напомнил, что за взятие этих городов на Украине щедро награждали военных.

"А наши бились за Иловайск и донецкий аэропорт — и выгрызали в чудовищных боях невероятные победы", — объяснил Прилепин.

Писатель считает, что данная тенденция сохраняется и до сегодняшнего дня.

"Они "берут" то Херсон, то Купянск, то Изюм, где уже никого нет, и вешают за это себе ещё три тонны значков. А наши выгрызают Мариуполь и Соледар. В кромешных боях", — выразил свою точку зрения Прилепин.

Он подчеркнул, что наши побеждают там, где "воюют в лоб".

Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский призвал умерить радость от успеха ВС РФ в Соледаре, так как "мы не под Киевом".