Писатель Захар Прилепин считает, что ВСУ брали только те города, которые были оставлены ВС РФ. Армия РФ же, по его мнению, всегда "выгрызала" победы.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" подметил закономерность, которая характерна для русской армии с 2014 года.
"Украина тогда "брала" Мариуполь, Славянск, Краматорск — которые были оставлены. Пока они не были оставлены — ничего они взять не могли", — написал литератор в своём микроблоге.
Он напомнил, что за взятие этих городов на Украине щедро награждали военных.
"А наши бились за Иловайск и донецкий аэропорт — и выгрызали в чудовищных боях невероятные победы", — объяснил Прилепин.
Писатель считает, что данная тенденция сохраняется и до сегодняшнего дня.
"Они "берут" то Херсон, то Купянск, то Изюм, где уже никого нет, и вешают за это себе ещё три тонны значков. А наши выгрызают Мариуполь и Соледар. В кромешных боях", — выразил свою точку зрения Прилепин.
Он подчеркнул, что наши побеждают там, где "воюют в лоб".
Ранее комбат "Востока" Александр Ходаковский призвал умерить радость от успеха ВС РФ в Соледаре, так как "мы не под Киевом".
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