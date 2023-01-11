Комбат Ходаковский призвал не радоваться взятию Соледара

Нужно воздавать должное подвигу военнослужащим российской армии, которые активно наступают и теснят боевиков ВСУ в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Однако ВС РФ сейчас находятся не под Киевом, а под Донецком, отметил он. Поэтому следует охладить пыл "тактической радости" от взятия Соледара, считает Ходаковский.

"Радость уже однажды сменялась горьким разочарованием. Работы — непочатый край. Будем предельно бдительны", — написал он в своём Telegram-канале.