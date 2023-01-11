Командир ВСУ с позывным "Мадьяр" рассказал о ситуации в Соледаре: окружения нет

Командир подразделения вооружённых сил Украины (ВСУ) с позывным "Мадьяр" рассказал на видео о ситуации в Соледаре. Он назвал положение украинских военных очень сложным, однако заявил, что окружения, о котором говорили вчера, нет.

"Не ведитесь на заявления, которые разгоняют ботофермы. Ситуация в Соледаре крайне сложная с точки зрения плотности огня и боёв, но никакой истерики, окружений, ультиматумов о капитуляции или сдачи в плен, никакой суеты в действиях ВСУ. Держим ситуацию под контролем", — рассказал "Мадьяр".

Сегодня Минобороны РФ сообщило о блокировании Соледара бойцами ВДВ с севера и юга. В сводке ведомства также добавили, что штурмовые отряды ведут бой в городе.