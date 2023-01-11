В Соледаре прямо сейчас идёт зачистка от боевиков украинских формирований. Военный журналист Юрий Подоляка информирует, что, по уточнённым данным, на утро 11 января в районе населённого пункта было окружено больше, чем 500 боевиков ВСУ, но не более 1000. Солдаты со стороны противника начинают массово сдаваться в плен.
"Уже сдалось более 100 человек (обычно из мелких отрезанных групп), но несколько больших окруженных групп продолжают оказывать сопротивление", — сообщает Подоляка.
Ранее журналист отмечал, что украинцы не знают всей правды о Соледаре и соотношении потерь российской армии и украинской.
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