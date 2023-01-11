Марков о взятии Соледара: нужно брать всю линию обороны: Бахмут, Соледар, Северск

Политолог Сергей Марков объяснил, как должна действовать армия РФ, чтобы освободить всю территорию ДНР.

Марков назвал взятие Соледара переломом в линии обороны.

"Нужно брать всю эту линию обороны: Бахмут, Соледар, Северск. Далее выходить к новой линии обороны. Это Славянск, Краматорск, Константиновка", — написал политический эксперт в своём микроблоге.

Он считает, что взятие Бахмута поможет выйти в тыл той группе ВСУ, которая контролирует населённые пункты рядом с Донецком.

Ранее Захар Прилепин объяснил разницу между взятием и "выгрызанием" города.