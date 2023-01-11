ТАСС: эксперт Рогов рассказал о боевом духе ВСУ после успеха армии России в Соледаре

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что боевой дух ВСУ в Запорожской области падает на фоне того, как российская армия успешно наступает в Соледаре (ДНР).

"Боевой дух боевиков Зеленского, мягко говоря, снижается", — сказал Рогов в беседе с ТАСС.

По его словам, успехи Вооружённых сил РФ оказывают негативное эмоциональное воздействие на украинских солдат, находящихся на Запорожской области.

Эксперт предположил, что киевский режим будет внушать украинским военным мысль о стратегической неважности Соледара и Артёмовска. Рогов отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и руководство ВСУ уже "сменили нарратив", чтобы потеря городов не уничтожила окончательно боевой дух солдат.

Собеседник агентства добавил, что взятие Соледара улучшит боевое настроение российских войск.