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Шурыгин объяснил, что означает назначение Герасимова

Силовые структуры

Назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой войск — резкое изменение вертикали боевого управления. Что оно означает, объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин объяснил, что означает назначение Герасимова

По его мнению, это попытка ухода от существующей сегодня практики дублирования командования, когда формально группировкой войск участвующих в СВО командует генерал Сергей Суровикин, но одновременно с ним той же властью по отношению к войскам пользуется и начальник Генерального штаба.

Это может приводить к неразберихе и даже напряжению между должностными лицами, пояснил аналитик в своём Telegram-канале.

Теперь их места и должностные обязанности в вертикали боевого управления чётко зафиксированы, отметил он.

Но главное, по словам Шурыгина, это то, что статус командующего СВО резко повышается.

"Отныне ему без всякого согласования и утверждения подчинены все виды и структуры Вооружённых сил — от стратегической авиации и ГРУ до сил флота и военной приёмки. Такая концентрация сил и средств в рамках СВО беспрецедентна", — добавил эксперт.

Кроме того, на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения спецоперации, заключил аналитик.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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