Назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой войск — резкое изменение вертикали боевого управления. Что оно означает, объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его мнению, это попытка ухода от существующей сегодня практики дублирования командования, когда формально группировкой войск участвующих в СВО командует генерал Сергей Суровикин, но одновременно с ним той же властью по отношению к войскам пользуется и начальник Генерального штаба.
Это может приводить к неразберихе и даже напряжению между должностными лицами, пояснил аналитик в своём Telegram-канале.
Теперь их места и должностные обязанности в вертикали боевого управления чётко зафиксированы, отметил он.
Но главное, по словам Шурыгина, это то, что статус командующего СВО резко повышается.
"Отныне ему без всякого согласования и утверждения подчинены все виды и структуры Вооружённых сил — от стратегической авиации и ГРУ до сил флота и военной приёмки. Такая концентрация сил и средств в рамках СВО беспрецедентна", — добавил эксперт.
Кроме того, на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения спецоперации, заключил аналитик.
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