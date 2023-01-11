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Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим Объединённой группировкой войск

Силовые структуры

Министр обороны РФ Сергей Шойгу произвёл сегодня новые назначения руководства спецоперацией на Украине. Об этом сообщает Минобороны.

Командующим Объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Его заместителями назначены генерал Серегй Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В ведомстве отметили, что повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых в ходе её проведения задач.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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