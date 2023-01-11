Министр обороны РФ Сергей Шойгу произвёл сегодня новые назначения руководства спецоперацией на Украине. Об этом сообщает Минобороны.
Командующим Объединённой группировкой войск назначен начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Его заместителями назначены генерал Серегй Суровикин, главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.
В ведомстве отметили, что повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба решаемых в ходе её проведения задач.
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Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.