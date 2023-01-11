Коротченко: Герасимов может использовать ядерное оружие против НАТО в ходе СВО

Одобренное президентом РФ Владимиром Путиным назначение командующим Объединённой группировкой войск Валерия Герасимова вызвало резонанс. Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что на перестановку кадров повлияли поставки тяжёлых западных вооружений для ВС Украины. Назначение Герасимова может стать стартом для более глобальных действий в формате спецоперации, заявил он.

"Назначение Герасимова означает, что для решения задач СВО могут быть использованы, в том числе, и все без исключения средства поражения, имеющиеся в арсенале ВС РФ. Тактическое ядерное оружие становится потенциальным оружием поля боя — но не против ВСУ, а для возможного поражения в формате СВО целей на территории ЕС и стран НАТО — если того потребует ситуация", — написал Коротченко в своём Telegram-канале, назвав нового главкома "ядерным чемоданчиком".