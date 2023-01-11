Тело одного из пропавших британцев найдено в Соледаре

Находящиеся на территории боевых действий британцы Эндрю Бэгшоу и Кристофер Пэрри пропали в донецком Соледаре. Они перестали выходить на связь 6 января, запрос с просьбой помочь их найти поступил на горячую линию "Спроси Вагнер".
Тело одного из граждан Великобритании было найдено 11 января. При себе у погибшего были документы на обоих британцев, уточнили в пресс-службе компании "Конкорд".
"Сегодня тело одного из них найдено, при нем обнаружены документы на обоих британцев", — говорится в сообщении.
Публикация сопровождается фотографиями найденных документов. Среди них есть бумага на украинском языке, выданная волонтерской организацией.
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