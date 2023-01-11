CNN: боец ВСУ сообщил, что следующие 24 часа в Соледаре станут критическими

Боец вооружённых сил Украины (ВСУ) в интервью телеканалу CNN заявил, что украинские войска в Соледаре оказались в критическом положении. Они могут быть полностью окружены в ближайшие сутки. Его слова приводит издание "Русская весна".

Солдат рассказал, что военные России глушат связь, из-за чего сильно затрудняется координация. Чтобы попытаться выйти из окружения, бойцы ВСУ не могут связаться со своими подразделениями.

Всё решится для города в эти дни, считает собеседник канала.

"Мы в ловушке, россияне хотят нас окружить", — заключил он.