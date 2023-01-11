Боец вооружённых сил Украины (ВСУ) в интервью телеканалу CNN заявил, что украинские войска в Соледаре оказались в критическом положении. Они могут быть полностью окружены в ближайшие сутки. Его слова приводит издание "Русская весна".
Солдат рассказал, что военные России глушат связь, из-за чего сильно затрудняется координация. Чтобы попытаться выйти из окружения, бойцы ВСУ не могут связаться со своими подразделениями.
Всё решится для города в эти дни, считает собеседник канала.
"Мы в ловушке, россияне хотят нас окружить", — заключил он.
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