РВ: армия России уничтожает не успевших сбежать из Соледара боевиков ВСУ в котле

В Соледаре российская армия уничтожает боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), которым не повезло, и они оказались в котле. Те, кто успел сбежать, наблюдают за происходящим издали. Кадры публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Ранее в Сети появилось видео, на котором командир ВСУ с позывным "Мадьяр" заявил, что ситуация в городе тяжёлая, но контролируемая, а никакого окружения нет.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что ВС РФ позволили отойти ВСУ из Соледара, чтобы не повторять опят Мариуполя, когда боевиков пришлось выбивать потом месяцами из захваченных зданий.