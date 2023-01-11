В Соледаре российская армия уничтожает боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), которым не повезло, и они оказались в котле. Те, кто успел сбежать, наблюдают за происходящим издали. Кадры публикуют военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Ранее в Сети появилось видео, на котором командир ВСУ с позывным "Мадьяр" заявил, что ситуация в городе тяжёлая, но контролируемая, а никакого окружения нет.
Военный эксперт Михаил Онуфриенко считает, что ВС РФ позволили отойти ВСУ из Соледара, чтобы не повторять опят Мариуполя, когда боевиков пришлось выбивать потом месяцами из захваченных зданий.
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