По данным российской разведки в зоне СВО, всё больше переговоров между украинскими боевиками ведётся на польском языке. Генерал-майор Николай Тутрин предположил, что это делается для соблюдение секретности.
Пока в Польше политики дерутся из-за "русских огурцов", занятые радиоперехватом разведчики ВС РФ на Украине всё чаще слышит польскую речь.
"То, что украинцы меньше стали разговаривать, это не значит, что потенциал выбит. Может быть, какая-то директива пришла на уменьшение разговоров на украинском языке", — пояснил Тутрин в интервью изданию URA.RU.
Он добавил, что для российской разведки языковой барьер не является большой проблемой, и все перехваченные приказы командования ВСУ успешно расшифровываются.
Также генерал сообщил, что количество иностранных наемников в рядах ВСУ продолжает снижаться после больших потерь.
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