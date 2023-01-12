Генерал-майор Тутрин: ВСУ всё больше переходят на польский язык в радиопереговорах

По данным российской разведки в зоне СВО, всё больше переговоров между украинскими боевиками ведётся на польском языке. Генерал-майор Николай Тутрин предположил, что это делается для соблюдение секретности.

Пока в Польше политики дерутся из-за "русских огурцов", занятые радиоперехватом разведчики ВС РФ на Украине всё чаще слышит польскую речь.

"То, что украинцы меньше стали разговаривать, это не значит, что потенциал выбит. Может быть, какая-то директива пришла на уменьшение разговоров на украинском языке", — пояснил Тутрин в интервью изданию URA.RU.

Он добавил, что для российской разведки языковой барьер не является большой проблемой, и все перехваченные приказы командования ВСУ успешно расшифровываются.

Также генерал сообщил, что количество иностранных наемников в рядах ВСУ продолжает снижаться после больших потерь.