Российский генерал, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил повышение призывного возраста до 30 лет к весне 2023 года.
В интервью "Парламентской газете" он отметил, что перед внедрением новой системы призыва в каждом военкомате должны оценить, сколько граждан РФ можно будет призвать на службу. Как пояснил парламентарий, в дальнейшем эту информацию придётся привести в соответствие с военным заданием государства.
По его словам, сначала призывать россиян на службу планируется в рамках "смешанного типа". Речь идёт о призыве людей в возрасте от 18 до 30 лет, указал Картаполов.
Кроме того, он добавил, что в будущем, согласно новым правилам, минимальный призывной возраст в РФ составит 21 год, предельный — 30 лет. Генерал также подчеркнул: для полного перехода на такую систему может понадобиться до трёх лет.
Ранее Картаполов заявил, что Россия не обойдётся только резервистами в случае крупного вооружённого конфликта.
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