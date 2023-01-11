Российский генерал, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высоко оценил существующую в России систему мобилизационного резерва.
При этом он отметил, что страна не сможет обойтись лишь резервистами, если ей придётся участвовать в крупном вооружённом конфликте.
"Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны не сможем", — сказал военачальник в интервью изданию РБК.
Кроме того, генерал подчеркнул: на сегодняшний день система мобилизационного резерва РФ способна отвечать запросам государства.
Ранее Картаполов заявил, что вопросы, которые связаны с возможным увеличением срока срочной службы в армии, следует обсуждать после завершения российской спецоперации на Украине. По его мнению, сейчас бессмысленно организовывать подобные дискуссии в информационном пространстве.
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