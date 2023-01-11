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Генерал РФ Картаполов: обойтись лишь резервистами в случае масштабной войны нельзя

Силовые структуры

Российский генерал, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высоко оценил существующую в России систему мобилизационного резерва.

Генерал РФ Картаполов: обойтись лишь резервистами в случае масштабной войны нельзя

При этом он отметил, что страна не сможет обойтись лишь резервистами, если ей придётся участвовать в крупном вооружённом конфликте.

"Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны не сможем", — сказал военачальник в интервью изданию РБК.

Кроме того, генерал подчеркнул: на сегодняшний день система мобилизационного резерва РФ способна отвечать запросам государства.

Ранее Картаполов заявил, что вопросы, которые связаны с возможным увеличением срока срочной службы в армии, следует обсуждать после завершения российской спецоперации на Украине. По его мнению, сейчас бессмысленно организовывать подобные дискуссии в информационном пространстве.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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