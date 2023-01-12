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Российские бойцы сообщили о смерти националиста-тиктокера в его же аккаунте

Силовые структуры

Подписчики украинского блогера-тиктокера Виталия Милевского, воевавшего на стороне ВСУ, были сильно удивлены, когда на его аккаунте увидели запись за авторством российских военных.

Российские бойцы сообщили о смерти националиста-тиктокера в его же аккаунте

Бойцы ВС РФ сообщили о смерти националиста и призвали остальных украинцев не рисковать собственной жизнью за киевский режим.

Авторы ролика смонтировали демотивирующее видео, которое указывает на бессмысленность гибели Милевского, рассказал российский журналист Руслан Осташко.

Он добавил, что видео получилось вполне приличным, российские военнослужащие не стали уподобляться боевикам.

"Наши ребята всегда сохраняют лицо, не злорадствуют, не занимаются поруганием тел врага и издевательством над родственниками погибшего", — напомнил телеведущий.

Накануне американский наёмник ВСУ опубликовал ролик в котором со слезами на глазах пожаловался на безразличие украинских властей к собственным солдатам.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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