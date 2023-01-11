Ветеран армии США Марк Линдквист, ставший обычным украинским наёмником, опубликовал видеообращение к своим друзьям и близким, в котором разрыдался от беспомощности.
"Все вокруг убиты, а правительство Украины использует людей как мясо, поддержки нет", — признаётся американец.
Автор ролика обвиняет западные державы в пустословии: они обещают Киеву всевозможную помощь, но "на самом деле посылают людей на убой".
Линдквист признаётся, что многие его друзья, также приехавшие на Украину убивать русских, уже ликвидированы ВС РФ.
"Биться с россиянами — это не аборигенов палкой по полю гонять", — прокомментировал видео российский журналист Руслан Осташко.
Ранее стало известно, что Запад уже перечислил на военные нужды киевского режима сумму, сравнимую с оборонным бюджетом России.
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