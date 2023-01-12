Помощник главы Чечни Алаудинов призвал граждан РФ объединяться в дружины для предотвращения диверсий ВСУ

Заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР и помощник президента Чечни Апты Алаудинов считает, что гражданам РФ нужно объединяться, так как существует угроза диверсий ВСУ на территории нашей страны.

Он призвал россиян объединиться в "народные дружины", а после работы выходить охранять свои населённые пункты и дома.

"Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время, когда на самом деле и должна быть мобилизация. И все как раз и должны работать на победу нашего государства", — сказал он в эфире программы "Полный контакт" Владимира Соловьёва.

По его мнению, человек, который тренируется с оружием в руках, будет больше внутренне готов отправиться на фронт или столкнуться с военными действиями. Алаудинов отметил, что часть граждан живут обычной жизнью, не понимая, что происходит.