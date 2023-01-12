Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов оценил заявления киевского режима о намерении установить огневой контроль над полуостровом.
Он назвал подобные высказывания украинских политиков "трёпом" и "словоизвержениями". Как пояснил парламентарий, у Киева была возможность попытаться захватить Крым, когда под его контролем находилась Херсонская область, однако теперь "многое изменилось".
По его мнению, чем хуже положение в рядах украинской армии, тем громче звучат заявления киевского режима о якобы готовящихся атаках ВСУ.
"Не думаю, что есть смысл на этот трёп и словоизвержения что-то отвечать", — отметил Константинов в беседе с РИА Новости.
Кроме того, политик выразил уверенность в том, что в ходе специальной военной операции вскоре произойдёт перелом.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Илья Кива сообщил о подготовке Киева к наступлению на Крым весной 2023 года.
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