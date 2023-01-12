В Крыму собирают наёмников в новосозданные частные военные компании (ЧВК) "Русич" и "Щит". Об этом проинформировал Telegram-канал FREEDOM, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.
Для привлечения военнослужащих им обещают высокое денежное вознаграждение. Также бойцов уверяют, что они не будут отправляться в зону военных действий на территории Украины.
"Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете — офицеры", — говорится в сообщении ГШ ВСУ.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ближайшие два-три месяца СВО станут решающими, и РФ пойдёт ва-банк.
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