В Крыму собирают наёмников в новосозданные ЧВК "Русич" и "Щит

В Крыму собирают наёмников в новосозданные частные военные компании (ЧВК) "Русич" и "Щит". Об этом проинформировал Telegram-канал FREEDOM, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

Для привлечения военнослужащих им обещают высокое денежное вознаграждение. Также бойцов уверяют, что они не будут отправляться в зону военных действий на территории Украины.

"Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете — офицеры", — говорится в сообщении ГШ ВСУ.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ближайшие два-три месяца СВО станут решающими, и РФ пойдёт ва-банк.