Секретарь СНБО Данилов: ближайшие два-три месяца СВО станут решающими, и РФ пойдёт ва-банк

Ближайшие два-три месяца военного конфликта станут решающими и Россия пойдёт ва-банк. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что Кремль ведёт подготовку к определённым событиям, чтобы отчитаться об успехах к годовщине спецоперации. Данилов считает, что Москва "любит даты".

"Она тоже без конца не может тянуть в…*, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", — цитирует слова Данилова интернет-газета "Страна".

Ранее секретарь СНБО заявил о наступательных боевых действиях ВСУ против ВС РФ в 2023 году.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине