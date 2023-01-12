Ближайшие два-три месяца военного конфликта станут решающими и Россия пойдёт ва-банк. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он отметил, что Кремль ведёт подготовку к определённым событиям, чтобы отчитаться об успехах к годовщине спецоперации. Данилов считает, что Москва "любит даты".
"Она тоже без конца не может тянуть в…*, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", — цитирует слова Данилова интернет-газета "Страна".
Ранее секретарь СНБО заявил о наступательных боевых действиях ВСУ против ВС РФ в 2023 году.
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