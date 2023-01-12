РИА Новости: военные группы "Викинг" ВС РФ уничтожили пункт дислокации наёмников ВСУ в Красногоровке

Союзные войска продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Корреспонденты РИА Новости проинформировали об очередном успехе русских бойцов.

Вооружённые силы РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в Красногоровке. Разведка группы "Викинг" обнаружила позиции противника и нанесла по ним высокоточный удар. Опубликованы видеокадры, демонстрирующие работу русской армии. Ликвидирован боекомплект польских наёмников.

На видео оператор БПЛА "Викинг" корректирует орудие "Мста-С", 152-миллиметровые снаряды которого пробивают укрепления. В результате возникают объёмные взрывы от подрыва боекомплекта внутри здания.

Сообщается, что всего в пункте размещалось до роты. Разведка информирует, что потери противника составили до 40 военнослужащих.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ближайшие два-три месяца СВО станут решающими, и РФ пойдёт ва-банк.