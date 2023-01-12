Союзные войска продолжают специальную военную операцию, уничтожая противника по всей линии фронта Донбасса. Корреспонденты РИА Новости проинформировали об очередном успехе русских бойцов.
Вооружённые силы РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наёмников в Красногоровке. Разведка группы "Викинг" обнаружила позиции противника и нанесла по ним высокоточный удар. Опубликованы видеокадры, демонстрирующие работу русской армии. Ликвидирован боекомплект польских наёмников.
На видео оператор БПЛА "Викинг" корректирует орудие "Мста-С", 152-миллиметровые снаряды которого пробивают укрепления. В результате возникают объёмные взрывы от подрыва боекомплекта внутри здания.
Сообщается, что всего в пункте размещалось до роты. Разведка информирует, что потери противника составили до 40 военнослужащих.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ближайшие два-три месяца СВО станут решающими, и РФ пойдёт ва-банк.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.