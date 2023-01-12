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Эксперты: в случае опасности Родину нужно защищать всем живущим в ней людям

Силовые структуры » Министерство обороны

Россияне ждут разъяснений о том, будет ли новая волна мобилизации. В сентябре 2022 года прошли мобилизационные мероприятия, коснувшиеся 300 тысяч человек. Но слухи об очередном наборе в армию резервистов не стихают, пишет "Царьград".

Эксперты: в случае опасности Родину нужно защищать всем живущим в ней людям

По этому поводу высказались представители армии. Помощник главы Чечни по силовому блоку, командир "Ахмата", генерал-майор полиции Апты Алаудинов пояснил, что для такой паники нет оснований, однако мобилизацию необходимо было провести "ещё вчера".

Напомним, что в предыдущий раз повестки получили отслужившие в армии и обладающие определёнными специальностями. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении мобилизационных мероприятий.

Мобилизованные россияне прошли подготовку и боевое слаживание в воинских частях, а затем были отправлены в зону СВО. Их семьи получают социальную помощь, а сами воины — зарплату.

Алаудинов также отметил, что "сейчас идёт третья мировая война, и в случае опасности Родину нужно защищать всем живущим в ней людям, а не только тем, кого призвали власти". Необходимо постоянно готовить граждан к тому, что в случае тяжёлого положения всем нужно встать в один строй и помогать стране по мере возможности.

Член комитета по обороне Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв со своей стороны не увидел пока предпосылок к новой мобилизации. То есть, в ближайшие полгода второй волны точно можно не ждать.

Он объяснил, что далеко не все призванные в первую волну завершили боевое слаживание, и их подразделения до сих пор не участвуют в СВО. Так что, людей на фронте хватает для решения боевых задач. Он также отметил, что нужно дождаться момента, когда промышленность выйдет на те рубежи, которые позволят обеспечить ход СВО.

Генерал также заявил о необходимости наращивать мобилизационный резерв России на случай вмешательства Польши". Помимо всего прочего, наличие хорошо укомплектованной армии удержит НАТО от вмешательства в украинский конфликт.

А глава Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов добавил, что мобилизация прошла достаточно удачно, но в случае войны одними только резервистами не обойтись. Если битвы примут совсем уж масштабный характер, одни лишь резервисты "вопрос не решат".

Тем не менее, в Кремле не подтвердили информацию о второй волне мобилизации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал ориентироваться только на сообщения от главы государства и Министерства обороны. "Всё остальное — это спекуляции соцсетей", пояснил он.

Что касается срочников, то грядут некоторые нововведения.

Картаполов пояснил, что новая "система призыва по возрасту" в России начнёт использоваться уже этой весной. До этого момента комиссариаты приводят свои данные в порядок и соответствие с военным заданием.

Ожидается, что весной 2023 года срочников будут призывать "по смешанному типу" и брать в армию людей от 18 до 30 лет (ранее — от 18 до 27, дальше — от 21 до 30 лет).

Постепенно (не меньше, чем за три года) будет введён порядок, при котором минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет.

Добавим, что пресс-секретарь Кремля ранее заявил, что "любой срочник действительно может принять участие в СВО на Украине: если у молодого патриота есть желание, то с ним будет заключён контракт". Так он прокомментировал дискуссии, возникшие после реплики телеведущего Владимира Соловьева о том, что призванные в армию "молодые россияне действительно горят желанием принять участите в СВО вместе со своими отцами".

По законодательству, призывники действительно имеют право заключать контракты — не менее, чем через 3 месяца после призыва и прохождения обучения, пишет "ЭГ".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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