Данилов: Украине будет достаточно предоставленных Западом танков, чтобы победить на поле боя

Украине хватит танков, которые ей предоставит Запад, чтобы победить на поле боя. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Передача танков Leopard сдвинет вопрос с мёртвой точки, а союзники предоставят Украине всё необходимое оружие для победы, высказал мнение представитель киевского режима.

"Настало время, когда мы начнём их получать. Затем все партнеры, я уверен, будут подключаться к этому процессу, и танков будет достаточно, чтобы победить врага на поле боя. Будет техника, будет оружие и наступление, мы выгоним россиян со всех территорий, несмотря на заявления некоторых зарубежных деятелей о том, что нужно взять паузу и начать переговоры", — заявил Данилов.

Ранее военкор Андрей Руденко показал колонну российских танков Т-90М "Прорыв", которые приехали в зону СВО за польскими "Леопардами".