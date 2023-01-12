Военкор Руденко: танки Т-90М "Прорыв" приехали в зону СВО за польскими "Леопардами"

В Сети появилось видео с колонной российских танков Т-90М "Прорыв" где-то в зоне спецоперации на Украине. Кадрами поделился в своём Telegram-канале военный журналист Андрей Руденко.

Он также опубликовал видео реального боя Т-90 в городских условиях.

"Говорят, приехали за польскими "Леопардами-2", и не только", - прокомментировал видео военкор.

Эксперты отмечают, что танки "Прорыв" хорошо проявляют себя в бою. Новая система наведения не оставляет врагу шансов на ответный огонь, добавил репортёр.

Ранее вчера президент Польши Анджей Дуда на встрече с Владимиром Зеленским анонсировал поставку роты польских танков Leopard 2 на Украину.