Песков: в Соледаре проделана гигантская работа, но главное ещё впереди

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, взятие Соледара - это пример самоотверженных и героических действий российских военных.

Однако впереди ВС РФ ждёт основная работа, поэтому останавливаться и "потирать руки" сейчас нельзя, добавил представитель Кремля.

"В Соледаре проделана, действительно, гигантская работа, абсолютно самоотверженные, героические действия. И не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться. Но впереди еще много работы. Не время останавливаться, не время потирать руки, главная работа еще впереди", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что в Кремле восхищаются российскими военными, совершившими подвиг в Соледаре, и не забудут о раненых и тех, кто отдал там свои жизни.