Украинская армия обязательно попытается отбить Соледар, который перешёл под контроль ВС РФ. Однако шансов на успех у Киева нет. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.
Не исключено, что командование киевского режима бросит в регион очередные партии бойцов территориальной обороны, отметил он. Однако вернуть утерянные позиции гораздо сложнее, чем их удержать.
В случае попытки Киева отбить город ВСУ ожидают новые колоссальные потери, заявил Гурулёв в эфире "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".
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