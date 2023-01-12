Генерал Гурулёв заявил, что у Украины нет шансов отбить Соледар

Украинская армия обязательно попытается отбить Соледар, который перешёл под контроль ВС РФ. Однако шансов на успех у Киева нет. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Не исключено, что командование киевского режима бросит в регион очередные партии бойцов территориальной обороны, отметил он. Однако вернуть утерянные позиции гораздо сложнее, чем их удержать.

В случае попытки Киева отбить город ВСУ ожидают новые колоссальные потери, заявил Гурулёв в эфире "Полный контакт с Владимиром Соловьёвым".