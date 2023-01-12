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Военный эксперт Гундаров: после потери Соледара части ВСУ будут изолированы друг от друга

Силовые структуры

Взятие российскими войсками Соледара в ходе спецоперации может лишить ВСУ снабжения, так как город является важным логистическим узлом, который соединяет северный и южный фланги линии соприкосновения. Об этом рассказал военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с "Вечерней Москвой".

Он отметил, что в случае разрыва этой линии будут изолированы друг от друга части группировок.

Российские силы имеют теперь возможность разрезать украинские группировки и начать наступление на Артёмовск (Бахмут) на юге и севернее, пояснил аналитик.

Взятие Соледара Гундаров назвал прелюдией к коренному перелому в битве за Донбасс.

Также собеседник издания предупредил, что впереди у российской армии впереди много тяжёлых боёв, потому что линию обороны ВСУ подготовили заранее. И последней она также не является.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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