Коц: Киев стягивает к Соледару резервы не ради "узников подземелья"

Украинское командование вполне может решиться на контратаку в Соледаре. И не столько для того, чтобы деблокировать попавших в "котёл" побратимов. Такое мнение высказал военный журналист Александр Коц в своём Telegram-канале.

Репортёр отметил, что в городе по-прежнему есть очаги сопротивления бойцов ВСУ, которые пока не поняли, что попали в котёл. При этом наблюдается потеря управления, когда подразделения не знают, что уже находятся в окружении. И, возможно, воюют друг с другом.

Есть сведения, что Киев стягивает к Соледару резервы, но не ради "узников подземелья". Киев раз за разом становится заложником символов, считает военкор.

Он напомнил, что подобное уже происходило в Иловайске, донецком аэропорту и на "Азовстали".

"Из обреченных очагов обороны украинская пропаганда рисует образ несокрушимости и стойкости своей армии. Вместо того, чтобы вывести подразделения из-под удара, как это хватило ума сделать в Лисичанске", — пояснил журналист.

По его мнению, в Киеве понимают, что, бросив в бой резервы, рискуют получить российское наступление на ослабленных направлениях.

"Посмотрим, что победит: пиар Зеленского или военная мысль Залужного. Их соперничество уже осязаемо", — заключил Коц.