Генерал Соболев: после повышения призывного возраста в РФ все "откосившие" от армии пойдут служить

Призывной возраст в России могут повысить до 21 года уже в текущем году, но для этого необходимо внести корректировки в законодательную базу. Член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что все "откосившие" от службы в армии будут вынуждены её пройти после принятия нового закона. И это не будет зависеть от наличия военного билета.

"СВО привела к пониманию и политическое, и военное руководство, что мы совершенно не готовы ни к чему: ни к мобилизации, ни к войне. Нам нужны военно обученные люди, имеющие военную специальность. Если примут (закон об изменении возраста для призыва — Прим. ред.), то их будут обучать в армии. Люди, которые косили, конечно, должны положенные сроки отслужить и получить специальность", — сказал депутат в беседе с URA. RU.