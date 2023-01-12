Депутат Швыткин допустил увеличение призывного возраста в 2023 году

Призывной возраст в РФ может быть увеличен до 21 года уже в текущем, 2023 году. Об этом сообщил замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

Парламентарий добавил, что для этого сначала нужно внести необходимые изменения в законодательную базу.

"Я думаю, что да, [увеличение призывного возраста возможно в ближайшее время]. Не исключаю этого. Нам нужно сначала принять законодательную базу, и не исключаю, что это может произойти уже в этом году", — сказал Швыткин в разговоре с РИА Новости.

Ранее Швыткин уже говорил, что увеличение призывного возраста послужит росту боеспособности армии.