Призывной возраст в РФ может быть увеличен до 21 года уже в текущем, 2023 году. Об этом сообщил замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин.
Парламентарий добавил, что для этого сначала нужно внести необходимые изменения в законодательную базу.
"Я думаю, что да, [увеличение призывного возраста возможно в ближайшее время]. Не исключаю этого. Нам нужно сначала принять законодательную базу, и не исключаю, что это может произойти уже в этом году", — сказал Швыткин в разговоре с РИА Новости.
Ранее Швыткин уже говорил, что увеличение призывного возраста послужит росту боеспособности армии.
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