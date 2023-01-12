Одесский фольксштурм переброшен под Артёмовск для заделывания дыр ВСУ на фронте

Одесские подразделения теробороны переброшены под Артёмовск для заделывания огромных дыр ВСУ в зоне спецоперации.

Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает Telegram-канал военного обозревателя Бориса Рожина.

Откосить от Артёмовской мясорубки фольксштурму ТРО сегодня стоит 30-40 тысяч долларов. Это с учётом всех разрешений и выезда за границу. Такие расценки объясняют тем, что в ТРО все боевики являются добровольцами и уже находятся на службе.

"Дать нужно всем", — цитирует "бизнесменов от ВСУ" аналитик.