Одесские подразделения теробороны переброшены под Артёмовск для заделывания огромных дыр ВСУ в зоне спецоперации.
Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает Telegram-канал военного обозревателя Бориса Рожина.
Откосить от Артёмовской мясорубки фольксштурму ТРО сегодня стоит 30-40 тысяч долларов. Это с учётом всех разрешений и выезда за границу. Такие расценки объясняют тем, что в ТРО все боевики являются добровольцами и уже находятся на службе.
"Дать нужно всем", — цитирует "бизнесменов от ВСУ" аналитик.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.