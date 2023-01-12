Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский приказал Залужному любым способом вернуть контроль над Соледаром
Планы Германии по отказу от российской нефти могут не сработать
Ваджра: "Бахмутская мясорубка" закончится для ВСУ страшнее, чем в Мариуполе
RT: военный ВСУ Киянин раскритиковал действия командования в Артёмовске
Криптоэксперт предсказал обрушение курса биткоина до 10 тысяч долларов
Актёр Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с семьёй и друзьями с Украины
Newsweek: Галеотти анонсировал серьёзные наступления ВС РФ после перестановок в Генштабе
МК: работник "Артёмсоли" из Соледара раскрыл правду о подземном городе в шахтах, где прячутся ВСУ
Генерал Соболев: после повышения призывного возраста в РФ все "откосившие" от армии пойдут служить

Одесский фольксштурм переброшен под Артёмовск для заделывания дыр ВСУ на фронте

Силовые структуры

Одесские подразделения теробороны переброшены под Артёмовск для заделывания огромных дыр ВСУ в зоне спецоперации.

Об этом со ссылкой на украинские источники сообщает Telegram-канал военного обозревателя Бориса Рожина.

Откосить от Артёмовской мясорубки фольксштурму ТРО сегодня стоит 30-40 тысяч долларов. Это с учётом всех разрешений и выезда за границу. Такие расценки объясняют тем, что в ТРО все боевики являются добровольцами и уже находятся на службе.

"Дать нужно всем", — цитирует "бизнесменов от ВСУ" аналитик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету

Пилоты Военно-Воздушных сил Украины пожаловались на опасную российскую ракету класса "воздух-воздух" R-37M, которая мешает украинской авиации осуществлять манёвры, сообщает журнал The Drive.

Пилоты ВВС Украины пожаловались на "чертовски опасную" русскую ракету
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Гуменюк анонсировала подготовку ВС России к массированному ракетному удару по Украине
Генерал Соболев призвал зачислить в мобилизационный резерв всю молодежь России
Шурыгин: на Герасимова теперь возложена персональная ответственность за успешность проведения СВО
Советские дипломаты отправили репарации в тупик Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк Сколько революций пережила Франция Игорь Буккер
Жилин: переход Соледара под контроль ВС РФ — тактический успех, но не перелом в ходе СВО
МК: военные эксперты Шурыгин и Матвийчук рассказали, что будет с попавшими в котёл в Соледаре ВСУ
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Последние материалы
Планы Германии по отказу от российской нефти могут не сработать
Одесский фольксштурм переброшен под Артёмовск для заделывания дыр ВСУ на фронте
Ваджра: "Бахмутская мясорубка" закончится для ВСУ страшнее, чем в Мариуполе
RT: военный ВСУ Киянин раскритиковал действия командования в Артёмовске
Криптоэксперт предсказал обрушение курса биткоина до 10 тысяч долларов
Актёр Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с семьёй и друзьями с Украины
Newsweek: Галеотти анонсировал серьёзные наступления ВС РФ после перестановок в Генштабе
МК: работник "Артёмсоли" из Соледара раскрыл правду о подземном городе в шахтах, где прячутся ВСУ
Фильм "Александр Невский": звукозрительная символика
Хамское поведение Эрдогана надо остановить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников