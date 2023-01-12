Михайлов: началось наше успешное наступление на основные цели Украины

Министерство обороны РФ сообщило о продолжении наступления российских войск на Донецком направлении.

А свой прогноз на ближайшее время, и о том, как это всё может развиваться дальше, в беседе с изданием Pravda.Ru рассказал генерал-майор ФСБ в отставке, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов.

"Прогноз на войне — это дело самое неблагодарное. Потому что ситуация может меняться под влиянием каких-то даже чрезвычайных обстоятельств. Но то, что несут потери украинские военные, Министерство обороны Украины, это, конечно, повышает шансы успешного нашего наступления на основные объекты. Я все время думаю о другом немножко. Тут у нас более-менее происходит. Но по-прежнему бомбят Донецк. И на этом направлении что-то мы особо не ощущаем каких-то серьёзных продвижений. Потому что мы же, наверное, в первую очередь начали операцию в связи с такой массированной бомбардировкой Донецка", — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что она с каждым днем усиливается и усиливается, что не может не тревожить.

Всё связано еще и с тем, что нужно создать плацдарм для окружения группировки в районе Андреевки, откуда ведутся эти обстрелы. Поэтому надо надеяться, что процесс будет идти позитивно, подытожил Михайлов.