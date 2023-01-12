Ходаковский о назначении командующим СВО Герасимова: Кажется, что Суровикина кинули под танки с Херсоном

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал россиян на давить на Верховного главнокомандующего, так как это может дать обратный результат.

Ходаковский отметил, что появляется много инсинуаций по поводу назначение Валерия Герасимова командующим спецоперацией на Украине.

"Внешне кажется, что Суровикина кинули под танки с Херсоном, а потом отодвинули, — но так ли это на самом деле — утверждать не берусь", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Военачальник высказал своё мнение по поводу кадровых перестановок в Министерстве обороны РФ.

"Не нужно так давить на Верховного — особенно через соцсети, — иначе получите обратный результат. Я бы перестал уважать президента, который принимает решения на основе мнения соцсетей", — поделился своей точкой зрения Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский призвал умерить радость от успехов российской армии на Украине, так как ВС РФ находятся не под Киевом, а в Донбассе.