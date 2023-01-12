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Ходаковский о назначении командующим СВО Герасимова: Кажется, что Суровикина кинули под танки с Херсоном

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал россиян на давить на Верховного главнокомандующего, так как это может дать обратный результат.

Ходаковский о назначении командующим СВО Герасимова: Кажется, что Суровикина кинули под танки с Херсоном

Ходаковский отметил, что появляется много инсинуаций по поводу назначение Валерия Герасимова командующим спецоперацией на Украине.

"Внешне кажется, что Суровикина кинули под танки с Херсоном, а потом отодвинули, — но так ли это на самом деле — утверждать не берусь", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Военачальник высказал своё мнение по поводу кадровых перестановок в Министерстве обороны РФ.

"Не нужно так давить на Верховного — особенно через соцсети, — иначе получите обратный результат. Я бы перестал уважать президента, который принимает решения на основе мнения соцсетей", — поделился своей точкой зрения Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский призвал умерить радость от успехов российской армии на Украине, так как ВС РФ находятся не под Киевом, а в Донбассе.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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