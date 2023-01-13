Успешные действия российских подразделений в Донецкой Народной Республике заставляют националистов бежать с позиций, причём отступать боевикам часто приходится пешком по грязи.
Украинский солдат опубликовал ролик, в котором показал свой взвод, отступающий в районе населённого пункта Марьинка. В кадр попал уничтоженный артиллерией ВС РФ военный грузовик КрАЗ-6322.
"Наша карета. Полностью расстреляна", — прокомментировал автор видео.
Накануне украинские источники сообщили, что Киев ведёт судорожные приготовления к мощному наступлению армии России. По всей территории страны власти развернули настоящую охоту за призывниками.
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Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.