Боевики ВСУ показали, как пешком бегут из-под Марьинки: "Наша карета полностью расстреляна"

Успешные действия российских подразделений в Донецкой Народной Республике заставляют националистов бежать с позиций, причём отступать боевикам часто приходится пешком по грязи.

Украинский солдат опубликовал ролик, в котором показал свой взвод, отступающий в районе населённого пункта Марьинка. В кадр попал уничтоженный артиллерией ВС РФ военный грузовик КрАЗ-6322.

"Наша карета. Полностью расстреляна", — прокомментировал автор видео.

Накануне украинские источники сообщили, что Киев ведёт судорожные приготовления к мощному наступлению армии России. По всей территории страны власти развернули настоящую охоту за призывниками.