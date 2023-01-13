Пентагон массово перебрасывает тяжёлую технику в Восточную Европу. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, США размещают на территории Польши и Латвии танки M-1 Abrams и боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые до этого находились на вооружении 2-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии в Техасе.
Как пояснил американский полковник Роберт Келлам, контролирующий ход переброски танков и БМП, цель Пентагона — укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.
"В порт прибывает порядка 1250 единиц военной техники", — подчеркнул военнослужащий.
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