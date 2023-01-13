Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Захарова предложила Госдепу "квест на правду": "Зеленский много лет употребляет наркотические вещества"
Российская армия взяла Артёмовск в оперативное окружение
Притула: ВСУ получили беспилотники, которые могут наносить удары по "глубокому тылу" России
Экс-полковник Канчиан: США потребуется пять лет на восполнение опустевших арсеналов оружия
MI6: Россия укрепляет линию фронта в Кременной десантниками 76-й гвардейской дивизии ВДВ
Российские военные атаковали позиции ВСУ боеприпасами-"зажигалками"
Emma: немецкий генерал Вад предрёк России полный возврат Донбасса
Житель Соледара заявил о телах убитых солдат ВСУ во дворах города
Володин предложил конфисковать имущество у оскорбляющих Россию "негодяев"

Reuters: США массово перебрасывают танки M-1 Abrams и БМП Bradley в Восточную Европу

Силовые структуры

Пентагон массово перебрасывает тяжёлую технику в Восточную Европу. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, США размещают на территории Польши и Латвии танки M-1 Abrams и боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые до этого находились на вооружении 2-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии в Техасе.

Как пояснил американский полковник Роберт Келлам, контролирующий ход переброски танков и БМП, цель Пентагона — укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

"В порт прибывает порядка 1250 единиц военной техники", — подчеркнул военнослужащий.

Ранее политик из США Джеффри Янг заявил, что НАТО и Украина "решительно проигрывают" России на поле боя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО

Шоумен и актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал информацию о том, что он якобы сделал пожертвование на нужды спецоперации в размере 200 миллионов рублей.

Дмитрий Нагиев опроверг слухи о своём многомиллионном пожертвовании на нужды СВО
Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России
Валерий Меладзе после поддержки Украины даст концерты в России
РИА Новости: российский сержант-медик Пшеничный заявил об издевательствах в украинском плену
Popular Mechanics: российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" наводят ужас на США
Знак зодиака 13 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Советские дипломаты отправили репарации в тупик Сергей Лебедев Америка пытается подкупить Сербию и обещает ей финансовое благополучие Михаил Плисюк
В США протестуют против учений ВСУ с Patriot в Оклахоме: убьют наших граждан, как невинных поляков
Хамское поведение Эрдогана надо остановить
Генерал Соболев призвал восстанавливать в РФ базу мобилизационного развёртывания
Генерал Соболев призвал восстанавливать в РФ базу мобилизационного развёртывания
Последние материалы
Reuters: США массово перебрасывают танки M-1 Abrams и БМП Bradley в Восточную Европу
Захарова предложила Госдепу "квест на правду": "Зеленский много лет употребляет наркотические вещества"
Российская армия взяла Артёмовск в оперативное окружение
Притула: ВСУ получили беспилотники, которые могут наносить удары по "глубокому тылу" России
Экс-полковник Канчиан: США потребуется пять лет на восполнение опустевших арсеналов оружия
MI6: Россия укрепляет линию фронта в Кременной десантниками 76-й гвардейской дивизии ВДВ
Российские военные атаковали позиции ВСУ боеприпасами-"зажигалками"
Emma: немецкий генерал Вад предрёк России полный возврат Донбасса
Житель Соледара заявил о телах убитых солдат ВСУ во дворах города
Володин предложил конфисковать имущество у оскорбляющих Россию "негодяев"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников