Reuters: США массово перебрасывают танки M-1 Abrams и БМП Bradley в Восточную Европу

Пентагон массово перебрасывает тяжёлую технику в Восточную Европу. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, США размещают на территории Польши и Латвии танки M-1 Abrams и боевые машины пехоты (БМП) Bradley, которые до этого находились на вооружении 2-й бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии в Техасе.

Как пояснил американский полковник Роберт Келлам, контролирующий ход переброски танков и БМП, цель Пентагона — укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

"В порт прибывает порядка 1250 единиц военной техники", — подчеркнул военнослужащий.

Ранее политик из США Джеффри Янг заявил, что НАТО и Украина "решительно проигрывают" России на поле боя.