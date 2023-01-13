Боевики украинской армии обстреливали Соледар фосфорными снарядами, утверждая, что это делают ВС РФ. Об этом заявил житель города Сергей Кузин.
Он отметил, что огонь открывали со стороны населённого пункта Носовка, а российская армия в это время занималась освобождением Владимировки. Кроме этого, ВСУ размещали свои танки в жилом секторе, подчеркнул мужчина.
"Я лично тушил дома людей, которые повыезжали. Я не разбираюсь… То ли фосфор… Гирлянды были. У нас летом много домов погорело", — сообщил Кузин в беседе с РИА Новости.
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