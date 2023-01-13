Житель Соледара заявил, что ВСУ обстреливали город фосфорными снарядами

Боевики украинской армии обстреливали Соледар фосфорными снарядами, утверждая, что это делают ВС РФ. Об этом заявил житель города Сергей Кузин.

Он отметил, что огонь открывали со стороны населённого пункта Носовка, а российская армия в это время занималась освобождением Владимировки. Кроме этого, ВСУ размещали свои танки в жилом секторе, подчеркнул мужчина.

"Я лично тушил дома людей, которые повыезжали. Я не разбираюсь… То ли фосфор… Гирлянды были. У нас летом много домов погорело", — сообщил Кузин в беседе с РИА Новости.