Аксель: пока Москва играется с перемириями, страну терроризируют диверсанты ВСУ

России нельзя позволять перемирия или переговоры с откровенными врагами — украинскими нацистами.

Об этом сообщил координатор "Другой России" Михаил Аксель.

"Никакие перемирия с людьми, которые восемь лет насыщались русской кровью, и продолжают насыщаться, по сути, шакалы, которые едят падаль, безнаказанно убивают мирное население Донбасса, с ними никаких переговоров не должно вестись", — отметил эксперт.

Он отметил, что фразу президента "с террористами я переговоров не веду, надо будет — будем мочить в сортире" надо помнить и применить сейчас.

Киев и его западные кураторы неспособны к переговорам, или способны к переговорам, которые унижают РФ. Пока будет существовать это государство, оно всегда будет к нам враждебно, подытожил обозреватель.

По его словам, в России и так очень много откровенных врагов, даже во власти и силовых структурах.

"Происходят диверсии, есть враги. Кто-то пускает составы под откос, есть террористы, убийство Дарьи Дугиной. Было расследование, но ни один человек не был наказан. Безусловно, мы видим такую двуличность. Видимо, часть людей, может быть в силовых структурах, может, во власти, не хотят победы России", — подытожил Аксель.